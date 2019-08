Repair-Café Holz und Metall fällt aus

Mellendorf. Die Veranstaltung des Repair Cafè Wedemark zu Holz- und Metallarbeiten im August findet nicht statt. Der ursprünglich für den 31. August geplante Termin im Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf muss abgesagt werden, da sich die Fachleute für diese Arbeiten im Urlaub befinden. Aus dem selben Grund verschiebt sich die nächste regelmäßige Reparaturveranstaltung im kommenden Monat um eine Woche. Sie findet statt am 14. September, ebenfalls im MGH; dort können dann in der gewohnten Zeit zwischen 14 und 17 Uhr entsprechende Arbeiten ausgeführt werden. Weitere Informationen: www.repaircafe-wedemark.de oder auf Facebook. Anfragen bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17, E-Mail bernd.freerk.wilts@t-online.de.