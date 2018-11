Repair-Café in Abbensen

Abbensen. Zum ersten Mal findet das Repair Cafè Wedemark in Abbensen statt. Am kommenden Sonnabend, 1. Dezember, erwarten die Reparateure ihre Besucher in der Gaststätte „Zur Post", Alte Zollstraße 5. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr wird alles, was defekt und leicht transportabel ist, von den Fachleuten begutachtet und, wann immer dies möglich ist, repariert.

Ob Elektro-Kleingeräte, PCs und Handies, Textilien, Nähmaschinen, Gartengeräte, Spielzeug und ähnliches, alles wird in Angriff genommen. Die Reparaturen werden kostenlos ausgeführt, lediglich Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Der Wirt Roland Knop bietet Kaffee und Kuchen an, damit die Veranstaltung dem Namen der Initiative auch gerecht wird. Fahrräder werden wegen der kalten Witterung nicht repariert. Holzarbeiten sind hier auch nicht möglich. Für diesen Bereich erwartet das Repair Café in absehbarer Zeit eine Dauerlösung im Zusammenhang mit dem Mehrgenerationenhaus (MGH) in Mellendorf, so dass die umfangreichen Werkzeuge und Hilfsmittel regelmäßig verfügbar sind. Wer sich für die Mitarbeit in der Initiative „Repair Café Wedemark“ interessiert, ist eingeladen, am Donnerstag, 29. November, bei einer Informationsveranstaltung Einzelheiten über das Repair Cafè Wedemark zu erfahren. Dieses Treffen findet statt im „Gasthaus Bludau“ in Wennebostel, Alter Postweg 8, in der Zeit von 17 bis 18.30 Uhr.

Weitere Informationen unter www.repaircafe-wedemark.de, bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.