Repair-Café in Elze

Elze. Die nächste Veranstaltung des Repair Café Wedemark findet am Sonnabend, 6. April,wieder einmal in Elze statt. In der Alten Schule an der Poststraße 8 stehen die Fachleute in der Zeit von 14 bis 17 Uhr bereit, um kostenlos kaputte Geräte zu begutachten und, wo immer dies möglich ist, zu reparieren. Hierzu stellt das DRK seine Räume zur Verfügung. Reparaturen von Elektro-Kleingeräten, PCs und Handies, Textilien, Fahrrädern, Nähmaschinen, Gartengeräten, Spielzeug und ähnlichem sind die Spezialgebiete der Reparateure. Kleinmöbel und andere Holzteile werden seit März nur noch in besonderen Veranstaltungen am jeweils letzten Samstag eines Monats in den Werkräumen der Berthold-Otto-Schule in Mellendorf, Gilborn 6 durchgeführt. Der nächste Termin hierzu ist Sonnabend, 27. April, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Wie immer werden auch Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Wer Interesse an einer Mitarbeit beim Repair Café hat, sich über den Hintergrund, Zweck und weitere Einzelheiten informieren möchte, sollte eine der Veranstaltungen besuchen oder sich über folgende Kontakte melden:

Informationen: www.repaircafe-wedemark.de, www.repaircafe.org.