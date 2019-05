Repair-Café in Elze

Elze. Am kommenden Sonnabend, 1. Juni, findet die nächste Veranstaltung des Repair Café Wedemark statt. In den Räumen des DRK in der Alten Schule, Poststraße 8 in Elze ist sind in der Zeit von 14 bis 17 Uhr wieder Gelegenheit, defekte Geräte zu begutachten und, wenn möglich, reparieren. Zu lassen.

Defekte Elektro-Kleingeräte, PCs und Handys (Soft- und Hardware), Textilien, Fahrräder, Nähmaschinen, Gartengeräte, Spielzeug und Ähnliches: fast alles kann repariert werden, zumindest ist es einen Versuch wert. Die Reparaturen werden kostenlos ausgeführt. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Wie immer werden auch Kaffee und Kuchen angeboten. Holz- und Schweißarbeiten sind nur möglich bei den neuen Zusatzveranstaltungen an jedem letzten Samstag eines Monats, immer in den Werkräumen der Berthold-Otto-Schule in Mellendorf, (MGH) Gilborn 6. Nächster Termin ist der 25. Mai.

Neue Mitstreiter sind immer gern gesehen. Wer zum Beispiel gerne schraubt oder spezielles Fachwissen anwenden und weitergeben möchte, oder wer Reserven im organisatorischen und Servicebereich hat und sich für die Mitarbeit in der Initiative „Repair Café Wedemark“ interessiert, ist eingeladen, sich währen der Veranstaltung über den Hintergrund, Zweck und weitere Einzelheiten zu informieren.

Weitere Informationen unter www.repaircafe-wedemark.de , bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.