Repair-Café in Mellendorf

Mellendorf. Am Sonnabend, 6. Juli, findet im Mehrgenerationenhaus der nächste reguläre Reparaturtermin des Repair-Cafés statt mit dem vollen Angebot der Aktiven. Jeweils in der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr können Besucher defekte Geräte aller Art bringen und, wenn möglich, reparieren lassen. Alle Arbeiten werden kostenlos ausgeführt, lediglich Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Spenden werden aber gern genommen. Mit diesen Einnahmen beschafft das Repair Cafè Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel. Wie immer werden auch Kaffee und Kuchen angeboten.

Das Repair Cafè Wedemark sucht zurzeit Verstärkung, besonders für den Bereich der Holzbearbeitung. Tischlern oder versierten Laien mit einiger Erfahrung stehen eine Reihe von Bearbeitungsmaschinen zur Verfügung: Kreis- und Bandsäge, Abrichte, Dickenhobel und eine erst kürzlich gespendete, voll ausgestattete Drechselbank warten auf ihren Einsatz. Nach den Ferien erfolgt eine professionelle Einweisung durch die Handwerkskammer Hannover.

Wer also Reserven hat und seine Fähigkeiten anwenden und weitergeben möchte, ist eingeladen, in der (übrigens formlos organisierten) Initiative mitzuwirken. Weitere Informationen: www.repaircafe-wedemark.de oder auf Facebook. Anfragen bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17, E-Mail: bernd.freerk.wilts@t-online.de.