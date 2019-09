Repair-Café in Mellendorf

Mellendorf. Das Repair Cafè Wedemark lädt zu seiner nächsten Reparaturveranstaltung ein. Am Sonnabend, 14. September, sind die „Spezialisten für fast alles“ in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH), Gilborn 6, bereit, Reparaturen durchzuführen oder fachkundig zu beraten. Wie gewohnt werden Elektro-Kleingeräte, PCs und Handies, Textilien, Fahrräder, Nähmaschinen, Gartengeräte, Spielzeug und ähnliches unter Mitwirkung der Gäste in Angriff genommen und, wenn das möglich und sinnvoll ist, kostenlos in Ordnung gebracht. Auch Holz- und Metallarbeiten (schweißen) sind möglich. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Kaffee, Tee und Kuchen wird wie immer angeboten, weil das zu einem Samstagnachmittag gehört. Die Initiative ist ständig offen für neue Mitglieder, wer also Interesse hat ist ebenfalls eingeladen, sich bei der Veranstaltung ein Bild zu machen, weitere Informationen unter www.repaircafe-wedemark.de, bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder Nachfragen unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.