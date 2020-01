Repair-Café in Mellendorf

Mellendorf. Das Repair Cafè Wedemark lädt zu seiner nächsten Reparaturveranstaltung ein. Am Sonnabend, 1. Februar, wird wieder das volle Programm geboten, und zwar in der Zeit von 14 bis 17 Uhr im Mehrgenerationenhaus (MGH), Gilborn 6. Wie gewohnt werden Elektro-Kleingeräte, PCs und Handys, Textilien, Nähmaschinen, Gartengeräte, Fahrräder, Spielzeug und ähnliches unter Mitwirkung der Gäste in Angriff genommen und, wenn das möglich und sinnvoll ist, kostenlos in Ordnung gebracht. Auch Holz- und Metallarbeiten sind möglich. Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Kaffee, Tee und Kuchen werden wie immer angeboten. Weitere Informationen unter www.repaircafe-wedemark.de und facebook.