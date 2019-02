Repair-Café mit Schwerpunkt Holz

Mellendorf. Ab kommendem Sonnabend, 23. Februar, bietet das Repair Cafè Wedemark monatlich eine Zusätzliche Veranstaltung an. In den Werkräumen der Berthold-Otto-Schule in Mellendorf, Gilborn 6, besteht die Möglichkeit, Holzarbeiten auszuführen. Die Bearbeitung von Holz war von der Initiative in der Vergangenheit nur eingeschränkt anzubieten, weil die erforderlichen Maschinen und Werkzeuge nicht an die wechselnden Veranstaltungsorte transportiert werden konnten. Gemeinsam mit dem Schulleiter der BOS, den Mitarbeitern des Mehrgenerationenhauses und in Abstimmung mit der Kinder- und Jugendkunstschule wurde ein regelmäßiger Termin für das neue Angebot gefunden. Er soll (bis auf Ausnahmen) jeweils am letzten Sonnabend eines Monats liegen, immer in der gewohnten Zeit zwischen 14 und 17 Uhr. Soweit es die Zeit zulässt sind auch Reparaturen in anderen Bereichen möglich, das „Cafè“-Angebot wird jedoch ein wenig schmaler ausfallen als üblich. Um diesen neuen Möglichkeiten und damit steigenden Anforderungen gerecht zu werden, führt das Repair Cafè Wedemark gemeinsam mit der Handwerkskammer Hannover in absehbarer Zeit einen internen Fortbildungslehrgang durch, um mehr Aktive in den sicheren Umgang mit den Maschinen einzuweisen. Dieses und andere Themen stehen auf der Tagesordnung der Jahresversammlung des Repair Cafès Wedemark. Diese ist öffentlich für alle Interessenten und Freunde des Repair Cafés und findet statt am Freitag, 22. Februar, in der Zeit von 18 bis circa 19 Uhr im Gasthaus Goltermann in Elze. Die Aktiven haben sich im Anschluss daran zum gemeinsamen Essen verabredet.