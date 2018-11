Repair-Café Wedemark sucht Aktive

Info-Veranstaltung am 29. November in Wennebostel

Wennebostel. Das Repair Café Wedemark ist eine Gruppe von Frauen und Männern, die regelmäßig einmal im Monat kostenlose Reparaturen anbietet. In wechselnden Ortsteilen kann samstags nachmittags jeder Mitbürger defekte Dinge bringen, um sie reparieren zu lassen statt sie wegzuwerfen.Wer sich dafür interessiert oder wer immer schon Interesse daran hatte, sich aber bisher nicht so recht überwinden konnte, wer eine handwerkliche Ader hat oder Organisationstalent, wer in der Abteilung „Cafè“ Talent hat kann sich am Donnerstag, 29. November, ab 17 Uhr im Gasthaus Bludau, Wennebostel, Alter Postweg 29 informieren. Gesucht werden Aktive aus allen denkbaren Bereichen, da grundsätzlich alle Geräte in Angriff genommen werden, bei denen eine Reparatur möglich und sinnvoll ist. Lediglich bei netzbetriebenen Elektrogeräten wird eine einschlägige Berufsausbildung vorausgesetzt. Sind Reparaturen nicht möglich, werden die Besucher beraten und auf Fachbetriebe oder mögliche Selbsthilfe verwiesen. Schwerpunkte sind Computer und Mobiltelefone (Hard- und Software), Elektrokleingeräte, Fahrräder, Textilien, Gartengeräte, Nähmaschinen, Spielzeug, alte Radios, dazu aber eben auch das Angebot an Kaffee und Kuchen. Alle weiteren Fragen, zum Beispiel zur Haftpflicht, zum Werkzeug, zur Finanzierung und so weiter werden in dieser Veranstaltung beantwortet.Für weitere Informationen steht Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder E-Mail bernd.freerk.wilts@t-online.de zur Verfügung.