Repair-Cafe am 11. Juni

Mellendorf. Die nächste Veranstaltung des Repair Café Wedemark findet am Sonnabend, 11. Juni, in Mellendorf statt. Im Mehrgenerationenhaus, Gilborn 6, werden in der Zeit von 14 bis 17 Uhr von Fachleute defekte Geräte begutachtet und, wenn dies möglich ist, repariert.

Im Gebäude bleibt es bei der Maskenpflicht und Einhaltung der Abstandsregel.

Alles, was defekt und transportabel ist kann mitgebracht werden, ausgenommen sind Geräte mit Verbrennungsmotor. Die Reparaturen werden kostenlos ausgeführt, lediglich Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis berechnet, jedoch werden Spenden gern angenommen. Anmeldung, Kontakt, Informationen und Nachfragen bei Bernd Wilts, Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder unter bernd.freerk.wilts@t-online.de.