Repair-Cafe Holz und Metall

Mellendorf. Am kommendem Sonnabend, 29. Februar, führt das Repair Cafè Wedemark die nächste Veranstaltung rund um Holz und Metall durch. In den Werkräumen der Berthold-Otto-Schule in Mellendorf, Gilborn 6, kann gesägt, gehobelt und geschweißt werden. In der Zeit zwischen 14 und 17 Uhr können nicht nur Reparaturen durchgeführt werden, auch Zuschneide-, Bohr- und Oberflächenarbeiten für die Projekte der Gäste werden angeboten, ebenso Ratschläge für Hobbytischler und Heimwerker sind im Angebot. Soweit es die Zeit zulässt, sind Reparaturen in anderen Bereichen möglich. Kaffee gibt es auch. Alle Arbeiten werden kostenlos ausgeführt, lediglich Verbrauchsmaterial und Ersatzteile werden zum Selbstkostenpreis angeboten. Spenden werden aber gern genommen. Mit diesen Einnahmen beschafft das Repair-Cafè Spezialwerkzeuge und Hilfsmittel.

Die nächste Veranstaltung mit dem kompletten Angebot findet statt am Sonnabend, 7. März, im Moor-Informationszentrum in Resse, Ates Dorf 1a. Weitere Informationen: www.repaircafe-wedemark.de oder auf Facebook. Anfragen bei Bernd Wilts unter Telefon (01 72) 4 15 32 17 oder E-Mail bernd.freerk.wilts@t-online.de.