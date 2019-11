REWE unterstützt Vereine

Wedemark. Eine tolle Aktion läuft zurzeit durch die Firma REWE. Bei einem Einkaufswert von 15 Euro kann man sogenannte Vereinsscheine erwerben und damit seinen Heimatverein unterstützen. Auch der Mellendorfer TV beteiligt sich an der Aktion und würde sich freuen, wenn nicht nur Mitglieder daran teilnehmen würden. Wie geht das? Wie schon beschrieben erhält man bis zum 15. Dezember in den REWE-Märkten ab einem Einkaufswert von 15 Euro einen oder mehrere Vereinsscheine, die man in der Geschäftsstelle des MTV an der Industriestraße 37 in Mellendorf dienstags und donnerstags von 9 bis 13 Uhr abgeben oder außerhalb der Geschäftszeiten in den Briefkasten werfen kann. Diese werden hier erfasst und an den Veranstalter weitergeleitet. Hat der Verein eine gewisse Anzahl erreicht, können zum Beispiel Trainingsanzüge oder Bälle erworben werden.