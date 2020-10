Theater con Cuore im Haus der Jugend Langenhagen

Langenhagen. Das Theater con Cuore gastiert am Donnerstag, 29. Oktober, und am Freitag, 30. Oktober, mit dem Stück „Robbi,Tobbi und das FlieWaTüüt“ nach dem Bestseller von Boy Lornsen und der gleichnamigen Kultserie des WDR im Haus der Jugend Langenhagen am Langenforther Platz. Die Veranstaltungen des Figurentheaters für Kinder ab vier Jahren und die ganze Familie beginnen jeweils um 15.30 Uhr. Der Eintritt beträgt fünf Euro.Karten gibt im Vorverkauf ab Montag, 19. Oktober, montags von 7.30 bis 18 Uhr (in den Ferien 9 bis 17 Uhr), dienstags bis donnerstags von 9 bis 17 Uhr und freitags von 9 bis 14 Uhr bei der Abteilung Kinder, Jugend, Schule und Kultur im Haus der Jugend Langenhagen. Etwaige Restkarten gibt es an den Veranstaltungstagen ab 15 Uhr an der Tageskasse. Aufgrund der aktuellen Lage, gibt es nummerierte Sitzplätze. Bitte an den Mund-/Nasenschutz denken.Zum Inhalt: Folgenden Brief hinterlässt Tobbi seinen Eltern – Liebe Mama, lieber Papa, macht euch keine Sorgen. Ich bin mit Robbi unterwegs. Er ist Roboter der dritten Robotklasse und hat mein FlieWaTüüt nachgebaut. Nur den Himbeersaft hatte er vergessen. Ich helfe ihm seine Roboterprüfungsaufgaben zu lösen, und für die braucht er mein FlieWaTüüt und jemanden der sich damit auskennt. So wie wir den Gelb-Schwarzen Leuchtturm entdeckt, herausgefunden haben wer am Nordpol steht und mit Z anfängt und das Geheimnis der dreieckigen Burg gelöst haben kommen wir sofort wieder zurück. Dicken Kuss und Gruß, Tobbi & Robbi.