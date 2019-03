Robby-Ballhause-Konzert in der Christophoruskirche

Bissendorf-Wietze. Am Sonnabend, 23. März, um 20 Uhr kommt der Hannoveraner Musiker Robby Ballhause zu einem Konzert in die Christophoruskirche. Der „amerikanischste unter den hiesigen Songwritern“ spielt eine Mischung aus Folk, Bluegrass, Country, Rock und Pop unter dem Motto „Well Wasted Time“. Karten gibt es noch im Vorverkauf bei Bücher am Markt in Bissendorf und an der Abendkasse (Eintritt 7,50 Euro, ermäßigt fünf Euro).