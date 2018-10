Rund 100 Aussteller auf Messe „Heizen mit Holz“ in Fuhrberg

Fuhrberg. Als knorriges Scheit im Kamin, als Pellet oder als Hackschnitzel ein Biobrennmaterial für hochmoderne Heizungsanlagen: Als Alternative zu Öl und Gas lässt sich Holz auf vielfältige Weise als Energieträger nutzen. Welche Möglichkeiten es gibt, zeigt am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Oktober, die Ausstellung „Heizen mit Holz und anderen Biobrennstoffen“ der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und der Stadtwerke Hannover (Enercity) in Fuhrberg, Am Wasserwerk 3. Etwa 100 Unternehmen und Verbände werden Produkte und Dienstleistungen präsentieren. Auf dem Gelände des Wasserwerkes werden Maschinen und Geräte zur Brennholzbereitung wie Sägen, Äxte, Spalter, Schutzkleidung und weiteres Zubehör zur Waldpflege und Brennholzbereitung ausgestellt sowie im praktischen Einsatz vorgeführt. Die Ausstellung ist an beiden Tagen jeweils von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Der Eintritt für Erwachsene beträgt fünf Euro, Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind frei. Weitere Infos unter www.lwk-niedersachsen.de/veranstaltungen.