Rundum sorglos feiern

Under Age Party mit Disco-Bus

Mellendorf. Eine Party für ganz junge Tanzwütige bietet die evangelische Jugend gemeinsam mit dem Mehrgenerationenhaus Wedemark (MGH) am kommenden Sonnabend, 10. November. Mit zwei Bussen werden die Jungs und Mädchen unter 16 Jahren aus den Ortschaften abgeholt und zur Feier in das Mehrgenerationenhaus gefahren. Lediglich die Abholung müssen die Eltern selbst organisieren.Endlich können auch diejenigen einmal abends feiern, für die sonst Disco- und Clubtüren aus Altersgründen verschlossen bleiben. Im MGH, Gilborn 6 in Mellendorf startet eine Party für junge Menschen von zwölf bis 15 Jahren. Damit die auch sicher zur Veranstaltung gelangen können, stellen die Veranstalter zwei Discobusse zur Verfügung, die nach einem festen Plan die Jugendlichen aus den Ortschaften abholen. Veranstaltet wird der Abend in Kooperation von Mehrgenerationenhaus, Jugendpflege und evangelischer Kirche. Schon in den Bussen kann gefeiert werden, während der Fahrt läuft heiße Musik. Im MGH sorgt dann DJ Serax für gute Stimmung. Die Playlist können sich die Teilnehmer selbst zusammenstellen, Musikwünsche können an discobus30900@gmail.com gesendet werden.Die Abholung und Teilnahme an der Party im MGH sind kostenfrei. Selbstverständlich wird an dem Abend kein Alkohol ausgeschenkt. Sollten die eigentlichen Discobusse voll sein, stellen die Veranstalter noch zwei Kleinbusse zur Verfügung, die die Kids nach Mellendorf fahren. Der letzte Song wird um Mitternacht gespielt werden. Spätestens dann sollten die kleinen Partygänger wieder abgeholt werden. Die Rückfahrt muss selbst organisiert werden.