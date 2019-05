Russisch-Kochkurs hat noch freie Plätze

Burgwedel. Am Freitag, 3. Juni, bietet die vhs Hannover Land einen zusätzlichen Kochkurs „Russisch Kochen“ (V.-Nr. X920216), in Burgwedel, Oberschule, Auf der Ramhorst 2, an. An diesem Tag bereiten die Teilnehmenden ein klassisch russisches Drei-Gänge-Menü zu, das mit Rezeptanweisungen später auch zuhause nachgekocht werden kann. Gekocht und aufgetischt werden die bekannteste russische Suppe „Borschtsch“ (mit Rote Beete), „Pampuschki“ (Knoblauchbrötchen) und als Hauptgericht „Hähnchenbrust à la Stroganoff“. Natürlich dürfen auch die berühmten „Blinis“ (aus Buchweizen) mit Preiselbeeren nicht fehlen. Ganz nebenbei erzählt die Referentin von russischen Bräuchen und Traditionen sowie von der Entstehungsgeschichte einiger Mahlzeiten. Mit einem Samowar wird Tee zubereitet, der zum gemeinsamen Essen getrunken wird. Der Kurs findet von 17 bis 21 Uhr statt und kostet 19 Euro zuzüglich zehn Euro Materialkosten. Eine Anmeldung ist unter www.vhs-hannover-land.de, per E-Mail an info@vhs-hannover-land.de, per Telefon unter (0 51 37) 9 80 03 37 sowie in jeder VHS-Geschäftsstelle möglich.