Sachbeschädigung an Jugendhalle

Sachbeschädigung an Jugendhalle

Mellendorf. Am Sonnabend beschädigte ein Unbekannter eine Fensterscheibe der Jugendhalle Mellendorf ,Am Freizeitpark 1, durch einen Flaschenwurf. Ein 21-Jähriger kam dort mit seinen 18- und 20-jährigen Freunden gegen 23.55 Uhr vorbei und stellte die beschädigte Fensterscheibe fest. Er verständigte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass ein Unbekannter vermutlich eine Flasche gegen die Fensterscheibe geworfen hatte und dabei die Außenverglasung zerstörte. Die Reste der Flasche wurden sichergestellt. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.