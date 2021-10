Sachbeschädigung

Sachbeschädigung

Bissendorf. Unbekannte haben am Donnerstag letzter Woche in der Straße Am Kummerberg gegen 17.50 Uhr ein Zone-30-Verkehrszeichen beschmiert. in dem sie aus der „30“ mittels schwarzer Farbe eine „80“ machten. Die Tat wurde am gestrigen Nachmittag gemeldet. Der geschätzte Schaden beträgt etwa 100 Euro. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden.

Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 7-0.