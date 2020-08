Sachbeschädigung durch Feuer

Sachbeschädigung durch Feuer

Bissendorf.Eine Funkstreifenwagenbesatzung des Polizeikommissariats Mellendorf bemerkte in der Nacht zum Mittwoch gegen 3.53 Uhr Rauchentwicklung am Sportplatz in Bissendorf. Bei einer Überprüfung bemerkten die Beamten mehrere junge Menschen, die zu Fuß beziehungsweise per Fahrrad in verschiedene Richtungen flüchteten. Diese Personen konnten im weiteren Verlauf nicht gestellt werden. Auf dem Sportplatz entdeckten die Polizeibeamten ein Lagerfeuer, das aus mehreren Büschen und einer Holzpalette errichtet worden war. Die Büsche waren offensichtlich zuvor aus einem nahe gelegenen Beet gerissen worden. Auf einer Tischgruppe neben dem Lagerfeuer wurden diverse Dosen Bier, eine Flasche Alkohol sowie Tabak vorgefunden. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.