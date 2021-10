Sachbeschädigung durch Graffiti

Hellendorf. Am zurückliegenden Wochenende haben bisher unbekannte Täter

einen Unterstand auf dem Gelände der KiTa Hellendorf an der Hellendorfer Straße mit zwei TAGs von Form von Buchstaben beschmiert. Es liegen bisher keine Täterhinweise vor. Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro Hinweise bitte an die Polizei Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70.