Sachbeschädigung an Pkw

Meitze. In der Zeit von Freitag, 3. Januar, 16.30 Uhr, bis Sonnabend, 4. Januar, 10.15 Uhr, schlug ein unbekannter Täter mit Hilfe eines unbekannten Gegenstandes die hintere Scheibe an der Beifahrerseite eines auf dem Grünstreifen am Hastraweg geparkten, silbernen VW-Kombi ein. Die Scheibe zersplitterte dadurch. Täterhinweise liegen bislang nicht vor. Wer verdächtige Beobachtungen im angegebenen Tatzeitraum gemacht hat, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.