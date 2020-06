Sachbeschädigung an Pkw

Mellendorf. Bislang unbekannte Täter drehten am Lindenweg in der Zeit zwischen Donnerstag, 18. Juni, 21 Uhr, bis Sonnabend, 20. Juni, 12.15 Uhr insgesamt drei Spax-Schrauben in den linken Vorder- und Hinterreifen des am dortigen Fahrbahnrand geparkten VW Polo. Es entstand ein Schaden von circa 200 Euro.