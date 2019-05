Sachbeschädigung

Mellendorf. Durch unbekannte Täter wurden in der Nacht zum Dienstag zum einen ein Zaun eines Grundstückes an der Ernst-Lindmüller-Straße beschädigt und zum anderen das Ortseingangsschild an der Hermann-Löns-Straße abgeknickt und dadurch beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 bis 1000 Euro.