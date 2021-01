Sachbeschädigung

Brelingen. In der Silvesternacht zwischen 2 und 2.30 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen Briefkasten am Wienshop in Brelingen durch Einwerfen von Feuerwerkskörpern. Der Schaden wird derzeit auf 100 Euro geschätzt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeikommissariat Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 entgegen.