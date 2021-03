Sachbeschädigung

Berkhof. Unbekannte Täter zerstörten die Scheibe des Buswartehäuschens der Bushaltestelle „Berkhofer Straße“ an der Straße Auf den Raden.Hierzu benutzten sie vermutlich eine Glasflasche, die am Tatort gefunden und sichergestellt wurde. Der Schaden beträgt etwa 500 Euro. Wann die Scheibe zerstört wurde, kann nicht genau gesagt werden. Zeugenhinweise an die Polizei in Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70.