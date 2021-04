Sachbeschädigung

Bissendorf. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonnabend das Sicht-/Messfenster einer am am Fahrbahnrand der Burgwedeler Straße stehenden Geschwindigkeitsmessanlage der Gemeinde Wedemark mit Farbe besprüht. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.