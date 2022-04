Sachbeschädigung

Mellendorf.Unbekannte Täter beschädigten am Dienstag, in der Zeit zwischen 20.45 bis 21.30 Uhr, einen VW Passat, der auf dem Parkplatz des ABZ in Mellendorf, Schaumburger Straße, abgestellt war. Der oder die Täter beschmierten das Fahrzeug zunächst mit den Resten eines Döners, dann wurde auf die Frontscheibe geschlagen, so dass diese einen Riss bekam. Zudem wurde die Motorhaube zerkratzt.