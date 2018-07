Sachbeschädigung

Bennemühlen. Ein unbekannter Täter hat in zwiscdhen Donnerstagnachmittag, 16 Uhr Uhr und Mitternacht, am Bahnhof Bennemühlen mutwillig mit Hilfe eines unbekannten, spitzen Werkzeugs einen etwa 25 Zentimeter langen Kratzer auf der hinteren rechten Tür eines Audi verursacht. Der schwarze SUV war in Bennemühlen ordnungsgemäß auf einem Parkplatz abgestellt. Wer Täterhinweise geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeikommissariat in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 977-0 in Verbindung zu setzen.