Sachbeschädigung

Brelingen. Unbekannte beschädigten in der Zeit zwischen Sonnabend, 18. August, 17 Uhr, und Sonntag, 19. August, 9.20 Uhr einen an der Osterfeldstraße geparkten Opel Astra, indem sie zwei Namen und ein Herz in die Fahrertür des PKW ritzten. Die Tat lässt auf minderjährige Täter schließen. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.