Sachbeschädigung

Bissendorf. Am Sonntag in der Zeit zwischen 17 und 19 Uhr gelangten unbekannte Täter auf das frei zugängliche Grundstück, Am Kummerberg eines 81-Jährigen. Hier verschütteten sie Autolack auf dem unter einem Carport geparkten Pkw Opel des Geschädigten. Dadurch entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro.