Sachbeschädigung

Bissendorf. Unbekannte Täter zerkratzten am Freitag zwischen 6 und 18.10 Uhr mit einem unbekannten Gegenstand die hintere rechte Tür des am Fahrbahnrandan der Fasanenstraße geparkten blauen Pkw Skoda. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.