Sachbeschädigung durch Graffiti

Elze.UnbekannteTäterbeschmierten in der Nacht zum 1.November eine Garage neben dem ehemaligen Bahnhofsgebäude in Elze und in der Nacht zum 5. November das Gebäude selbst mit Tags in weißer beziehungsweise schwarzer Sprühfarbe. Täterhinweise konnten nicht erlangt werden. Der Sachschaden wird von der Polizei Mellendorf auf etwa 100 Euro geschätzt.