Sachbeschädigung oder Unfallflucht

Mellendorf. Der Geschädigte hatte seinen schwarzen Pkw Skoda am Sonnabend gegen 12 Uhr, an der Kaltenweider Straße rückwärts in den Parkbuchten mit der Front zur Straße eingeparkt. Sonntag gegen 8 Uhr seinen Wagen wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte er an seiner Frontschürze im unteren Bereich eine Beschädigung in Form von Kratzern fest. Ob diese Beschädigung durch unbekannte Täter oder einen Unfall mit möglicher Unfallfluch herbeigeführt wurde, muss noch ermittelt werden. Die Schadenshöhe beträgt etwa 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Mellendorf unter Telefon (0 51 30) 97 70 zu melden.