Sachbeschädigungen

Mellendorf. Zwischen Freitagnacht, 27. November, 23 Uhr, und Sonnabendmorgen, 10 Uhr, kam es zu zwei Sachbeschädigungen an geparkten Kraftfahrzeugen in Mellendorf, als zumindest ein bislang unbekannter Täter die jeweils linken Außenspiegel durch Tritte beschädigte. Eine Sachbeschädigung ereignete sich in der Schaumburger Straße. Hier wurde der linke Außenspiegel eines Fiat Tipo abgetreten. Ein Abdruck einer Profilsohle konnte auf dem Spiegelglas festgestellt werden. Das zweite Fahrzeug, ein VW Passat, der im Heideweg abgestellt war, wurde offensichtlich auf gleiche Art und Weise beschädigt. Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen am Tatort gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Mellendorf unter der Telefonnummer (0 51 30) 97 70 in Verbindung zu setzen.