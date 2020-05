Sacheschädigung

Brelingen. Zwischen dem 4. und 8. Mai haben unbekannte Täter an einem vor einem Wohnhaus am Langen Hop in Brelingen geparkten schwarzen Pkw Hyundai Tucson den vorderen rechten Reifen zerstochen. Weiterhin wurde a neinem auf dem Nachbargrundstück geparkten Anhänger der Marke Brenderup der linke Reifen zerstochen. Die Gesamtschadenshöhe wird mit etwa 160 Euro beziffert. Die Polizei Mellendorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon (0 51 30) 97 70.