Sängerfest verschoben

Wedemark. Das vom Städtepartnerschaftskomitee an Himmelfahrt 2021 geplante Sängerfest muss für dieses Jahr abgesagt werden. Insbesondere die Chöre sind stark von den Auswirkungen der Pandemie betroffen und können nun schon seit langer Zeit ihre wöchentlichen Proben nicht stattfinden lassen. In der Folge wird es kein Sängerfest in diesem Jahr geben.

Positiv und hoffnungsvoll blicken Organisatoren und Chöre auf das kommende Jahr. Dunja Maaß, Vorsitzende des hiesigen Partnerschaftskomitees hofft auf ein Gelingen des Sängerfestes an Himmelfahrt in 2022. „Der Chor und das Partnerschaftskomitee aus Roye lassen alle Wedemärker Chöre herzlich grüßen“, teilt sie mit. Das Städtepartnerschaftskomitee der Gemeinde Wedemark lädt nochmals herzlich zur Teilnahme am Sängerfest im kommenden Jahr ein und freut sich auf eine rege Teilnahme.