Saisonabschluss mit Helfern und Sponsoren der Franzsee-Initiative

Region. Eine erfolgreiche Badesaison 2018 ist vorbei. Zahlreiche freiwillige Helfer und Sponsoren haben dazu beigetragen, dass die Franzsee-Initiative den See und das Gelände vielen Gästen als Freizeitmöglichkeit in diesem fast tropischen Sommer anbieten und neue Franzsee-Anhänger gewinnen konnte. Durch finanzielle, materielle und tatkräftige Unterstützung vieler Mitglieder und Bürger der umliegenden Orte konnten wir schwimmen, relaxen und gemeinsam feiern. Als Dank für das ehrenamtliche Engagement lädt die Franzsee-Initiative Helfer und Sponsoren am Sonnabend, 13. Oktober, um 16 Uhr zum Spanferkelessen an den Franzsee ein.

Beim gemeinsamen Essen und kühlen Getränken soll die Badesaison entspannt ausklingen. Anmeldungen bis zum 29. September unter Telefon (0 50 72) 98 04 90 oder per E-Mail an wasser@franzseebad.de.