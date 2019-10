Saisonausklang im Hufschmiede-Museum

Helstorf. Zum letzten Schmiedetag des Heimat- und Museumsvereins in dieser Saison am Sonntag, 20. Oktober, wird den Besuchern am frühen Nachmittag von Hufschmied André Krons der Beschlag eines Pferdes gezeigt. Von 11 bis 17 Uhr sind dann Hufschmiede und Museumsscheunen geöffnet. Die Besucher können unter Anleitung auch selbst probieren wie Eisen bearbeitet wird. An Spinnrädern und den historischen Webstühlen wird gearbeitet, und es gibt viele alte landwirtschaftliche Geräte und Maschinen zu entdecken. Kaffee und selbst gebackener Kuchen sowie Bratwürste werden den Besuchern angeboten. Aber mit diesem Schmiedetag geht es noch nicht in die Winterpause: Am Sonnabend, 16. November, folgt noch das nun schon traditionelle Schlachtefest: Frische Hausmacher-Leber-, -Knapp- und -Rotwurst, Stegfleisch, Sülze sowie frische Schlachtebrühe werden dann ab 12 Uhr in der Museumsscheune angeboten – alles auch zum Mitnehmen.