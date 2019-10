Saisonende im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 19. Oktober, öffnet der Therapiegarten Grüne Stunde in diesem Jahr zum letzten Mal seine Pforten. Von 14.30 bis 16.30 Uhr werden wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Wir verabschieden uns nach einem sehr außergewöhnlichen Gartenjahr mit viel Sonnenschein, Hitze und Trockenheit. Vielen Dank an alle Helfer, die im Garten viel Zeit beim Gießen verbracht haben und allen Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung das Projekt auf sichere Beine gestellt haben.