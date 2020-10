Saisonende im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 17.Oktober, öffnet der Therapiegarten Grüne Stundeam Grabenweg 6 in Mellendorf in diesem Jahr zum letzten Mal seine Pforten. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Das Team verabschiedet sich von den Gartenbesuchern, bedankt sich für ihr Verständnis auch im Garten die Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten zu haben. Vielen Dank auch an alle Helfer, ohne die das Gartenkaffee nicht möglich gewesen wäre.