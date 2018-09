Saisonende im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 6. Oktober, öffnet der Therapiegarten Grüne Stunde in diesem Jahr zum letzten Mal seine Pforten. Von 14.30 bis 16.30 Uhr wird wieder Kaffee und Kuchen angeboten. Nach einem sehr außergewöhnlichen Gartenjahr mit viel Sonnenschein, Hitze und Trockenheit wird das Saisonende eingeleitet. An diesem letzten Sonnabend gibt es wieder einige Früchte, Pflanzen und Quittengelee zum Mitnehmen.