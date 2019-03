Saisoneröffnung mit Pflanzenflohmarkt

Mellendorf. Am Sonnabend, 6. April, öffnet der Therapiegarten Grüne Stunde wieder seine Pforten. Zum Saisonstart findet von 14 bis 16.30 Uhr ein Pflanzenflohmarkt statt. Wie gewohnt ist der Garten auch 2019 jeden ersten und dritten Sonnabend im Monat für Besucher geöffnet. In diesem Jahr sind wieder einige Experten zu vielen interessanten Gartenthemen zu Gast. Das neue Programm ist im Garten erhältlich. Das Team der Grünen Stunde freut sich auf viele Besucher, die bei Kaffee und Kuchen den Garten am Grabenweg 6 in Mellendorf genießen wollen.