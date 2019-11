Salsa für Frauen

Elze. Ein Salsa-Tanzkurs für Frauen unter der Leitung einer kubanischen Diplom-Tanzlehrerin findet am Sonnabend, 16. November, von 14.45 bis 15.45 Uhr in der Außenstelle der vhs Hannover Land an der Poststraße 8 in Elze statt. Das Kursangebot richtet sich an Frauen jeder Altersgruppe, die Spaß an Bewegung zu lateinamerikanischen Rhythmen haben. Anmeldungen mit Angabe der Kursnummer Y 989947 unter Telefon (0 51 37) 9 80 03 30 und im Internet unter www.vhs-hannover-land.de.