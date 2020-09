Samenernte im Therapiegarten

Mellendorf. Am Sonnabend, 3. Oktober, dem Tag der deutschen Einheit, hat der Therapiegarten Grüne Stunde wieder geöffnet. An diesem Nachmittag können Besucher von zahlreichen Pflanzen wie Brennender Liebe, Patagonischem Eisenkraut oder Stockrose, Samen ernten. Das Team gibt Tipps zur Ernte, Reinigung und Aufbewahrung. Von 14.30 bis 16.30 ist auch das Gartencafe geöffnet. Besucher können gegen Spende selbstgebackenen Kuchen und Kaffee genießen. Der Garten befindet sich im Grabenweg 6 in Mellendorf.