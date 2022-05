Sammeln für Schulkartonaktion in Elze am 21. Mai

Elze. Am Sonnabend, 21. Mai, am Vormittag werden die Konfirmanden der Kirchengemeinde Elze-Bennemühlen wieder vor Geschäften in Elze stehen und über die Schulkartonaktion der Kirchengemeinde informieren. Seit vielen Jahren schon unterstützen die Konfirmanden bedürftige Familien am Schulanfang, indem den Kindern die notwendigsten Unterrichtsmaterialien zur Verfügung gestellt werden. „Dafür benötigen wir Spenden, um die Unterrichtsmaterialien kaufen zu können. Ein Schulkarton kostet circa zwölf Euro. Spenden können an dem Samstag auch bei den Konfis abgegeben werden“, sagt Lena Böttcher vom Kirchenvorstand, die zusammen mit Kirchenvorsteherin Sabine Vens-Cappell das Projekt in den letzten Jahren begleitet hat. Sabine Vens-Cappell ergänzt: „Sie können auch selbst einen Schulkarton packen, mit Ihren Kindern gestalten und ihn im Gemeindebüro abgeben. So ist die Spende noch persönlicher. Eine Packliste bekommen Sie am Samstag von den Konfis oder Sie können auf unserer Homepage www.kirche-elze.de finden.“ „In diesem Jahr wird der Bedarf wahrscheinlich etwas größer sein,“ zeigt sich Pastor Maik Schwarz besorgt, „denn die Preissteigerungen treffen vor allem die Menschen, die schon bedürftig sind.“