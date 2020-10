Sammlung

Hellendorf. In Hellendorf wird auch in diesem Jahr wieder für die Kriegsgräberfürsorge gesammelt. Am Dienstag 17. Nvoember, ab 16 Uhr gehen wieder Kameraden der Patenkompanie 3./FjRgt2 (3./ Feldjägerregiment 2 ), der Soldatenkameradschaft und vom Schützenverein Hellendorf sammeln.