Saunieren am Franzsee

Amedorf. Ab sofort können Familien oder Privatpersonen die Sauna am Franzsee in Amedorf wieder mieten, um sich an den kühlen norddeutschen Abenden oder nach anstrengender Gartenarbeit aufzuwärmen, im See abzutauchen und einige entspannte Stunden zu verbringen. Anmeldungen bitte an wasser@franzseebad.de oder telefonisch unter (0 50 72) 98 04 90.