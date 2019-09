SC-Wedemark-Fest

Bissendorf. Getreu dem Motto: „SC-Wedemark-Fest 2019 – Das etwas andere blau-weiße Fest“ lädt der Verein alle Mitglieder, Unterstützer, Freunde und Interessierte zu seinem diesjährigen Fest am 19. Oktober ab 18 Uhr ins Clubheim, Am Mühlenberg 22 in Bissendorf ein. Mit Musik vom DJ und der auf diesen Anlass besonders abgestimmten Bewirtung durch die Clubheimwirtsleute soll es eine stimmungsvolle Party im Kreis der SCW-Freunde geben. Der Eintritt ist frei, allerdings sollten die Besucher ein Kleidungsstück mit dem Emblem des SC Wedemark tragen. Und da der SCW als Fußballverein diesem Gedanken besonders Rechnung trägt, wird an diesem Abend der SC-Wedemark-Meister an der Torwand ausgeschossen. Schön wäre es also, wenn der Zuspruch so groß wäre, dass das Clubheim aus allen Nähten platzt. Und deshalb hoffen die Veranstalter auf regen Besuch im Zeichen der Vereinsfarben.