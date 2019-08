Schießen in Negenborn

Bürger, Gäste und Vereinsmitglieder willkommen

Negenborn. Der Schützenverein lädt alle Negenborner Bürger, Gäste und Vereinsmitglieder am Sonntag, 25. August, ab 14 Uhr von 10 bis 12 Uhr zum Dorfteilepokalschießen auf dem KK-Stand (Clubs, Familien, Haus- und Straßengemeinschaften) zum Schießen um denHerrenwanderpokal (Schießen für jedermann) zum Schießen um den Damenwanderpokal (Schießen für jedermann). Weiterhin geht es ums Schießen um den Kaiseradler (nur Königin/König) und um die Opa-Scheibe dürfen nur Opas schießen. Wie immer werden ein Mittagsimbiss sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Ebenfalls am Sonntag, 25. August, findet das Kinder- und Jugendpokalschießen im Dorfgemeinschaftshaus von 10 bis 12 Uhr statt(Lichtpunktschießen sechs bis zwölf Jahre, ab dem vollendeten zwölften Lebensjahr Luftgewehrschießen zehn Meter mit Genehmigung der Erziehungsberechtigten). Auch wer nicht schießen möchte, ist herzlich willkommen.Die Siegerehrungen findet am Sonnabend, 7. September, am „Tag der Schützen“ auf der Bürgerwiese statt. Wie in den letzten Jahren wird der Schützenverein wieder bestens mit diversen Getränken und Speisen für das Wohl der Gäste sorgen.